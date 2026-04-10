お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１０日、来週１３日の放送から新たに月、火、金曜ＭＣとして同局の松村未央アナウンサー、水、木曜日は生野陽子アナが務めることを発表した。同番組は、同局の三上真奈アナがＭＣを務めているがこの日の、オープニングで設楽が今年２月１９日に自身のインスタグラムで第１子妊娠を発表していた三上アナが今後、