牛丼チェーン店「すき家」は4月10日より、「うな牛」「うな丼」を販売している。すき家「うな丼」すき家のうなぎは、“タレを付けて焼く”工程をじっくり三度繰り返すことで、香ばしく、ふっくらとした蒲焼に仕上げられている。「うな丼」は、ふわっとやわらかな身に、甘めに味付けされた特製のうなぎダレが染み込んだうなぎが、ごはんと相性抜群の一品。別添えの香り豊かな山椒をお好みで。価格は、並盛980円、ごはん大盛1,030円