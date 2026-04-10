◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル・牝馬）＝４月１０日、栗東トレセン報知杯ＦＲ２着に続き、栗東滞在を行っているサンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）は雨のなか、坂路で５７秒８―１３秒２と大きめを乗られた。勝嵜助手は「良かったですね。弾ける感じです。前回より具合もいいと思います。（１ハロン）１３秒２も引っ張ったままですから」と笑顔だった。前走