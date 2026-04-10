JR九州によりますと、倒れた竹に列車が接触した影響で運転を見合わせてた鹿児島本線の川内と鹿児島中央の間は、午前10時6分から運転を再開しました。 運転は再開されましたが、ダイヤに乱れが出ています。 鹿児島本線の川内と鹿児島の間、日豊本線の都城と鹿児島の間では、上下で遅れが発生しています。 ●鹿児島本線（上下線）運休及び遅延 【遅延：川内 から 鹿児島】 ●日豊本線（上下線）遅れが発生 【遅延：都城