日本維新の会が旗を振る「OTC類似薬」の窓口負担見直しを含む医療保険制度改革の関連法案が9日、衆院本会議で審議入り。政府・与党は77成分1100品目を対象に、来年3月から薬剤費の25％を患者から追加徴収する案を検討している。【もっと読む】高市政権が非情の“病人切り捨て”強行で大炎上！ 高額療養費見直し「患者の意向に沿う」は真っ赤なウソ病人にツケを回す「弱者イジメ」は、今年度予算に盛り込まれた高額療養費の負担