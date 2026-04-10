米イラン協議控え売り買い交錯ネタニヤフ首相「レバノン停戦はない」 ドル円は159.10円台でもみ合い、原油先物は98ドル台で推移。ダウ先物は軟調。一方、アジア株と欧州株先物は上昇している。 米イランの和平交渉を前に様子見姿勢が強まっている。 トランプ米大統領はイスラエルのネタニヤフ首相にレバノン攻撃を縮小するよう要請したが、ネタニヤフ首相はレバノン攻撃を続けると表明。イスラエル政府がレバノンと直接