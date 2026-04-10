アジア株上昇停戦に安堵も懸念残る、ネタニヤフ首相「レバノン停戦ない」 東京時間11:19現在 香港ハンセン指数 25970.70（+218.30+0.85%） 中国上海総合指数 4004.94（+38.77+0.98%） 台湾加権指数 35298.77（+437.61+1.26%） 韓国総合株価指数 5886.19（+108.18+1.87%） 豪ＡＳＸ２００指数 8934.70（-38.51-0.43%） アジア株は豪州を除いて上昇、米イラン停戦にひとまず安堵。