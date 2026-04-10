秋田市外旭川の住宅火災（視聴者提供・10日午前7時ごろ撮影） １０日朝、秋田市で住宅から火が出て燃え広がり、消火活動が続いています。 警察と消防によりますと、１０日午前６時１５分ごろ、秋田市外旭川の住宅から火が出ました。住宅など周辺の６軒の建物に燃え広がり消火活動が続いています。これまでに逃げ遅れやけが人の情報はありません。秋田朝日放送に視聴者から寄せられた映像（１０日午前７時ごろ撮影）では、