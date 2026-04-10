内閣府による景気ウォッチャー調査で、最新の3月の結果は前月から急落しました。背景には中東情勢による不透明感があるとみられます。スーパーの経営者や旅行業界の人からは、厳しさを訴える声が上がっています。今後の物価の見通しを専門家に聞きました。■景気は落ち込む？街の人の実感は藤井貴彦キャスター「（米イランで）停戦合意をしても、先行きの見えない不安定な状況が続いています」葵わかなさん（俳優）「私の仕事の