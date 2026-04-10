俳優・綾瀬はるか（41）のスタッフ公式インスタグラムが9日更新され、主演を務める是枝裕和監督の最新作『箱の中の羊』（5月29日公開）で共演するお笑いコンビ・千鳥の大悟（46）、子役のくわ木里夢との“家族ショット”が公開された。【写真】「羨ましい」夫婦役の千鳥・大悟＆綾瀬はるかの“家族ショット”投稿では「この度、映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭『コンペティション部門』に正式出品されることが決定