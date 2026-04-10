ファッションブランド「LOWRYS FARM」は、毎回好評のサンリオとのコラボレーションアイテムを、5月1日よりLOWRYS FARM店舗、and ST TOKYO、and STストア23店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売開始する。【写真】かわいすぎ！日焼けキティのビーズキーチャーム今回は、サンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろい。ビーチやプールなど気分を上げてくれる夏先取りのラインアップを届ける。■商品詳細