ファッションブランド「LOWRYS FARM」は、毎回好評のサンリオとのコラボレーションアイテムを、5月1日よりLOWRYS FARM店舗、and ST TOKYO、and STストア23店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売開始する。【写真】かわいすぎ！日焼けキティのビーズキーチャーム今回は、サンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろい。ビーチやプールなど気分を上げてくれる夏先取りのラインアップを届ける。■商品詳細
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