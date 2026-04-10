政府がけさ、石油備蓄の追加放出を決定しました。「第2弾」の放出の規模が前回よりも10日分少ない理由について赤沢経産大臣は、別のルートでの調達が順調に進んでいるためだと説明しました。政府はけさ、先月に始めたおよそ30日分の石油の国家備蓄の放出に続き、来月上旬以降、およそ20日分の備蓄を「第2弾」として追加で放出することを決めました。追加の放出分は、先月開始分よりも10日程度少ない形です。赤沢亮正 経産大臣