5人組グループ・嵐の櫻井翔が9日、MCを務めるTBS系『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜後10：00）に出演。自身が処分してしまって困ったものを紹介した。【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔VTRの内容にちなみ、引っ越しでの失敗談について「収納がいっぱいのところから少ないところに引っ越すと、物があふれちゃって大変だなっていのがあるんですけど…」と切り出し、嵐の活動休止にあたって「リハーサル