10日、『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】食品容器のプラ資源「食品や油が付いているものはゆすいでくれると嬉しいです！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは味噌の入っていたプラ資源の容器の画像を添えて「出さないより出した方がいいだろうと食品がついたままプラ資源に出される方がいます