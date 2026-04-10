ロイヤルズ戦の4回、後続の適時打で先制の生還を果たし、迎えられるホワイトソックス・村上＝カンザスシティー（共同）【カンザスシティー共同】米大リーグは9日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はカンザスシティーでのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場し、2四球を選んで四回には先制のホームを踏んだ。2打数無安打。チームは2―0で勝ち、連敗を3で止めた。大谷のドジャースは試合がなかった。ロイヤルズ戦の8回、一