政府は１０日午前、中東情勢に関する関係閣僚会議を首相官邸で開いた。高市首相は石油の国家備蓄について、５月上旬以降に約２０日分を追加で放出する方針を表明した。石油由来の医療関連物資などに関し、供給の安定化に向けた取り組みを急ぐよう閣僚に指示した。経済産業省によると、今月６日時点で、国家備蓄は１４３日分ある。政府は約３０日分の国家備蓄を３月下旬から段階的に放出しているが、ホルムズ海峡の事実上の封鎖