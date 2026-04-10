「ロイヤルズ０−２ホワイトソックス」（９日、カンザスシティー）ホワイトソックスが快勝し連敗を３で止めた。村上宗隆内野手は「２番・一塁」で出場し、２打数無安打、２四球、１得点だった。安打は出なかったが四球からの激走で本塁へ気迫のヘッドスライディングを見せ、先制のホームインで勝利に貢献した。昨季までＤｅＮＡに在籍した左腕のケイが今季２度目の先発登板。５回２／３を３安打無失点と好投し、ブルージェ