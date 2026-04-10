モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。4月8日（水）の放送では、笑い飯（西田幸治、哲夫）、中山功太、植田紫帆（オダウエダ）、R藤本というさまざまな分野でチャンピオンに輝いた実力派芸人が参戦した「チャンピオン大喜利」が開催された。【映像】ベジータモノマネ芸人、本名を暴露され「ヤメろ！」 意外なプライベートも明かされ「何が悪い」言わず