春の訪れとともに、県内各地では農作業が始まっています。横手市の農事組合法人では、10日からイネの種まきが行われています。約135ヘクタールでコメの生産に取り組んでいる横手市平鹿町の農事組合法人、樽見内営農組合では、イネの種まきが始まりました。10日はサキホコレの種まきが行われ、発芽にばらつきが出ないよう、機械で均一に種もみをまいていきました。温度が30度前後に保たれた育苗器に苗箱を入れ、4日ほどかけて