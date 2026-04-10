10日朝、秋田市の住宅地で住宅などあわせて7棟を焼く火事がありました。けがをした人はいませんでした。手前の住宅の屋根よりも高く、激しく噴き出す炎と、黒い煙。火事があったのは秋田市外旭川の熊谷勝さん55歳の住宅です。山粼愛子記者「現場は広範囲に規制線が張られていて近づけない状況です。通報から1時間近くたった今も煙が高く上っていて消火活動が続いています」警察と消防によりますと、午前6時20分ごろ、火元の