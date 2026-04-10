吉野家ホールディングスは３日ぶり反発。９日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を２４２０億円（前期比７．２％増）、営業利益を８５億円（同５．１％増）と発表。前期に続き増収・営業増益となる見込みだ。配当予想は２２円（前期同額）とした。良好な見通しを示したことが好感されている。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２２５６億６７００万円（前の期比１０．１％増）、営業利益