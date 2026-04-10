アルテックは急反落し、４月１日につけた年初来安値にツラ合わせした。９日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が３４億４６００万円（前年同期比２９．２％減）、営業利益が２６００万円（同８１．１％減）、最終損益が１８００万円の赤字（前年同期は３７００万円の黒字）となった。最終損益が赤字に転落しており、嫌気した売りが出ている。大型機械の販売