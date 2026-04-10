日本エンタープライズが急反落している。９日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を５３億３０００万円から４５億８０００万円（前期比３．１％増）へ、営業利益を２億４０００万円から８５００万円（同２５．３％増）へ、純利益を１億５５００万円から４５００万円（同２．１倍）へ下方修正したことが嫌気されている。 クリエーション事業におけるキッティング支援（代行サービス