・セブン＆アイが軟調、２７年２月期最終益予想８％減で米コンビニ子会社の上場延期 ・オーナンバ急騰で未踏の２０００円大台クリア、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に ・東電ＨＤが大幅に３日続伸、「資本提携に米ブラックストーンやソフトバンクなど名乗り」と報道 ・オンワードは高い、２７年２月期増収増益・増配へ ・古野電は急反発、良好な決算内容と見通しを