オーナンバ＝急騰で未踏の２０００円大台クリア。民生用ワイヤーハーネスを主力とし、業績は２５年１２月期に営業１９％増益で過去最高を更新したのに続き、２６年１２月期も４％増益の２７億円とピーク利益更新が続く見通しにある。世界的なＡＩデータセンター建設ラッシュが続くなか、データセンター向け電源供給用ケーブルへの本格参入を表明しており、今後の業容拡大