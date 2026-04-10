「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、ＡｐｐｉｅｒＧｒｏｕｐが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でＡｐｐｉｅｒは大幅続落。中東和平に向けて一進一退しながらも徐々に事態が改善する方向に進みつつあるなか、足もと株式市場ではまたもや「ＳａａＳの死」懸念が台頭している。米有力ＡＩ新興のアンソロピックが７日に最新のＡＩモデル「ク