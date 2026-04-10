開催：2026.4.10 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 0 - 2 [Wソックス] MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとWソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するWソックスの先発投手はアンソニー・ケイで試合は開始した。 4回表、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得