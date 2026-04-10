4月17日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『プリンちゃんとマシュマロさん』とってもマイペースな、マシュマロさん。ばいきんまんのことが、だいすきな、プリンちゃんと、エクレアさんに、であうんだよ。なかよしになった、３にんは、いっしょに、ばいきんまんを、さがしにいくことに！プリンちゃんたちに、おいかけられて、タジタジの、ばいきんまんで……？ほかに…『ゆずひめとそらとぶベッドくん』おしろを、ぬけ