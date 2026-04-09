「オン（On）」が、女優・ゼンデイヤ（Zendaya）との初コラボレーションコレクションを4月16日に発売する。公式オンラインストア、On Flagship Store Tokyo Ginza、On Store Tokyo Cat Streetおよび取扱店で販売する。【画像をもっと見る】同コレクションは、数年にわたるパートナーシップを経て誕生した、オンとゼンデイヤによる初の共同開発コレクション。ゼンデイヤの視点とオンの専門知識をベースに、スポーツウェアの機能