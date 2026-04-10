4月17日（金）スタート 毎週金曜よる7時放送の日本テレビ系新番組「金曜ミステリークラブ!!!」。いよいよ1週間後に迫った「金曜ミステリークラブ!!!」の初回は2時間スペシャルでお届け。豪華なスタジオゲストと再現ドラマゲスト俳優を発表！ノブ（千鳥）が金曜ミステリークラブの主宰を務め、二宮和也を中心とする会員に世界で実際に起きた驚きのミステリーをクイズで出題していく当番組。この初回2時間スペシャルに集い、二宮とと