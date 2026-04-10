10日前引けの日経平均株価は反発。前日比833.63円（1.49％）高の5万6728.95円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は546、値下がりは966、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を514.90円押し上げ。次いでフジクラ が114.65円、アドテスト が108.61円、東エレク が104.59円、ファナック が50.62円と続いた。 マイ