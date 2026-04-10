10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数482、値下がり銘柄数844と、値下がりが優勢だった。 個別ではソフトテックス、フクビ化学工業がストップ高。大成温調、ＫＧ情報、ユニカフェ、フェスタリアホールディングス、エスビー食品など31銘柄は年初来高値を更新。ユニチカ、オーナンバ、ワシントンホテル、日本電技、精工技研は値上がり率上位に買われた。 一方、サイネックス、セリ