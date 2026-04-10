10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数161、値下がり銘柄数376と、値下がりが優勢だった。 個別ではインフォメティスがストップ高。アクセルスペースホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。アストロスケールホールディングス、ＱＰＳホールディングス、パワーエックス、リアルゲイト、日本動物高度医療センターなど7銘柄は年初来高値を更新。ｉｓｐａ