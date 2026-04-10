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10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ130648 5.0 53520 ２. 日経Ｄインバ 21329 -18.14176 ３. 野村日経平均 13996 8.0 59330 ４. 楽天Ｗブル8757 6.8 63710