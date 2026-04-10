ANA Xは9日より、小田井涼平とLiLiCoがツアーの2日間同行する「ANAで旅する 小田井涼平 LiLiCoと巡る 暮らすように旅するストックホルム7日間＜羽田発着＞」を発売した。【スケジュール】LiLiCoが育った町「メーラレン」ほか…ツアー内容ストックホルム出身のLiLiCo氏がプロデュースしたオリジナルツアーの第2弾。小田井とLiLiCoが2日間同行し、観光地のほか、住んでいたからこそ案内できる一押しスポットを紹介する。内容を