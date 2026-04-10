お笑いタレントの山田花子が9日、自身のアメブロを更新。次男のために作った夕食のメニューを公開し、反響を呼んでいる。【映像】山田花子が夫に作った手料理や手作り弁当（複数カット）山田は「『豚の生姜焼き』 久しぶりに作った『切り干し大根サラダ』」と、この日の夕食を報告。「小さい時は切り干し大根サラダ 食べなかったのに『これほんまに美味しいわ！』」と次男が絶賛したことを明かした。また、次男の食事の様子