立ち寄ったパン店での対応、自身の考えをブログに掲載してネット上で物議を醸している俳優・黒沢年雄（82）が10日に自身のブログを更新。タケノコや天気を例に出しながら、現在の自信についてつづった。「タケノコと僕…」と題したブログをアップ。「タケノコの季節と栄養効果と今の僕…」と自身を見つめ、「植物繊維が豊富で体内を綺麗にする！チロシン(アミノ酸)含まれ…脳内の神経伝達物質(ドーパミン)脳の活性化になる！正