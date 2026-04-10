【WWE】RAW（4月6日・日本時間7日／テキサス・ヒューストン）【映像】波紋を呼んだ“執拗”な攻撃勝利の歓声は、数秒で悲痛な絶叫に変わった。日本人女子スーパースターが女子王者の“ケンドースティック”を容赦なく叩き込まれ、竹刀がしなり、裂け、割れるまで振り下ろされる衝撃光景に「割れてます、割れてます」と実況悲痛。ファンからも「竹刀が壊れた」「これはきつい」「やリ過ぎだろ」など戦慄の声が相次いだ。リア・