日本マクドナルドは4月15日より、長年愛されている定番の「チキンタツタ」に加え、新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」や「チーズチキンタツタ」など、全6種のラインアップを期間限定で販売する。今年は誕生35周年を記念し、人気アニメ『機動戦士ガンダム』とのコラボレーションが実現した。「チキンタツタ」×『機動戦士ガンダム』○ガンダムとコラボ!チキンタツタに新作バーガーが登場1991年の初登場から35年を迎える「チキ