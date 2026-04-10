男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」初日（９日＝日本時間１０日、ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）、１３年連続１５度目の出場となった松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーと７２のラウンドでイーブン、首位ロリー・マキロイ（英国）らと５打差の１７位スタートとなった。５年ぶり２度目の優勝を狙う松山は前半の５番パー４をボギーとしてスコアを一つ落とすと、後