星野リゾートが展開する「リゾナーレ」のメインダイニング「OTTO SETTE(オットセッテ)」では、春限定ディナーを提供している。リゾナーレ八ヶ岳(山梨県)「苺のカペッリーニ」OTTO SETTEは、「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)、「リゾナーレトマム」(北海道勇払郡)、「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)、「リゾナーレ下関」(山口県下関市)の計4施設で展開している。各施設では、その土地ならではの風土や食文化を生かしたコンセプ