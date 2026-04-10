見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第10回）が10日に放送され、りん（見上）の娘・環役の宮島るかの演技に対して、ネット上には「癒される〜」「いい演技してる」「いつか朝ドラのヒロインに…」などの声が相次いだ。【写真】環（宮島るか）に寄り添う直美（上坂樹里）東京へ来たりんと環（宮島るか）は、偶然出会った直