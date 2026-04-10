◆欧州リーグ準々決勝第１戦マインツ２―０ストラスブール（９日）ドイツ１部マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟が衝撃のゴールを決めた。フランス１部ストラスブール戦の前半１１分、自陣でのボール奪取から味方とのワンツーで左サイドを抜け出すと、そのままカットインから右足を振り抜き、豪快にゴールネットを揺らした。試合は２―０で勝利した。××××ボールの「回収」、そしてそこからの