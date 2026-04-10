世界的ダンサーで演出家のＴＡＫＡＨＩＲＯ（上野隆博）氏が大人気アイドルグループ「ＢＴＳ」と共演し、注目を集めている。ＴＡＫＡＨＩＲＯ氏は９日までに自身のインスタグラムを更新し、「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さい（ＴＢＳ系）の収録の際、出演されていたＢＴＳのＶさん、ＪｕｎｇＫｏｏｋさんが一緒に写真を撮ってくださいました」とつづると、韓国発の世界的アーティスト「ＢＴＳ」のＶとＪｕｎｇＫｏｏ