◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝４月１０日、栗東トレセンスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）はＣＷコースを落ち着いて周回した。高野調教師は「力みをほぐしてというところ。リラックスしていましたし、またがった瞬間の感触が良くなったと乗り手も言っていました」とうなずいた。昨年の２歳女王として人気を集める立場だが、指揮官は自然体を強調。「この時