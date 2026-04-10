スターズ･オン･アイス ジャパンツアー東京公演フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」の東京公演が10〜12日、東京辰巳アイスアリーナで行われる。9日、浅田真央さんが主宰する「木下MAOアカデミー」から届いた最新情報に、ファンは驚きの声を上げた。ミラノ・コルティナ五輪のペアを制した三浦璃来・木原龍一組、女子の坂本花織ら日本人だけでなく、海外からも豪華スケーターが来日。5