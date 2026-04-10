◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル・牝馬）＝４月１０日、栗東トレセンフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は激しい雨のなか、角馬場で入念に調整した。見守った四位調教師は「雨も降ったので、角馬場でフラットワークを。適度な気合乗りで、競馬に向かっていっている感じです」とうなずいた。昨年のファンタジーＳを勝ったあと、骨折して阪神ＪＦは出