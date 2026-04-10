神戸DFトゥーレルがヴィトーリアからのオファーを拒否J1ヴィッセル神戸に所属するブラジル人DFマテウス・トゥーレルが、母国ブラジルからの獲得打診を拒否したことが明らかとなった。海外メディアは「今はアジアのサッカー界を離れるつもりはない」と伝え、ブラジル1部ヴィトーリアからの熱烈なオファーを退けた守備の要の決断を報じている。トゥーレルは現在、日本で最高の時を過ごしている。2022年夏から神戸に在籍し、J1リ