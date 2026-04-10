主審に荒木友輔氏、副審に三原純氏が選出今年6月に開幕する北中米共催ワールドカップ（W杯）に日本人の審判が2名アポイントされた。主審に荒木友輔氏、副審に三原純氏の両審判員が国際サッカー連盟（FIFA）発表のリストに選出されている。W杯は今大会から48チームに拡大されたため、トータルの試合数も64試合から104試合へと増加した。それに応じてFIFAは過去最多170名の審判員をアポイントし、内訳は主審52名、副審88名、ビデ