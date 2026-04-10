トランプ米大統領夫人メラニア・トランプ氏は9日（現地時間）、未成年者への性的搾取の容疑で収監中に死亡したジェフリー・エプスタインとの関与を強く否定した。メラニア氏はこの日発表したホワイトハウスの声明で「トランプはエプスタインと友人関係にあったことはない」とし、「私はエプスタインの被害者ではなく、エプスタインが私をトランプに紹介したこともない」と明らかにした。メラニア氏は、エプスタインからトランプ大